Trabzonspor'un derbi keyfi, bu sezon kabusa döndü

Geçtiğimiz sezon İstanbul'un 3 büyüklerine karşı başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, bu sezon ise oynadığı 3 maç sonunda puan dahi alamadı.



Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada rakiplerine karşı 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, yenilgi yüzü görmedi.



Bu sezon ligde 3 rakibiyle de karşılaşan Bordo-Mavililer; bu maçlarda Beşiktaş'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.



