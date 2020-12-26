Trabzonspor'un derbi keyfi, bu sezon kabusa döndü

Trabzonspor, bu sezon derbi maçlarında geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın çok uzağında kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un derbi keyfi, bu sezon kabusa döndü
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26 Aralık 2020 23:59
Geçtiğimiz sezon İstanbul'un 3 büyüklerine karşı başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, bu sezon ise oynadığı 3 maç sonunda puan dahi alamadı.

Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada rakiplerine karşı 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezon ligde 3 rakibiyle de karşılaşan Bordo-Mavililer; bu maçlarda Beşiktaş'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla kaybetti.



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