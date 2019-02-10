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Trabzonspor'un çilingiri Rodallega: "Merak etmeyin!"

Bordo-Mavililer bu sezon 10 kez ağları sarsan Rodallega'nın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kolombiyalı futbolcu da takım arkadaşlarına Galatasaray karşısında fileleri havalandıracağının sözünü verdi.

Kaynak: Posta
Trabzonspor'un çilingiri Rodallega: 'Merak etmeyin!'
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10 Şubat 2019 13:07
Ankaragücü galibiyeti ile moral bulan ve zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray karşısında İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Bordo- Mavililer bu nedenle tüm planlarını galibiyet üzerine yaparken, teknik direktör Ünal Karaman ise en çok Hugo Rodallega'ya güveniyor.

8 farklı maçta...

Karadeniz ekibinin, Aslan'a karşı en büyük gol umudu olan Kolombiyalı yıldız bu sezon rakip fileleri tam 10 kez sarstı ve Fırtına'yı sırtlamayı başardı.

Fırtına ise 33 yaşındaki futbolcunun gol attığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Tecrübeli oyuncunun son yapılan idmanda takım arkadaşlarına gol sözü verdiği öğrenildi.

Trabzon, Aslan'a kaybetmiyor

Trabzonspor son dönemde Aslan'a kaybetmiyor...

Bordo-Mavili ekip, ligde Galatasaray ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar ise söz konusu karşılaşmalarda yalnızca 1 kez galip geldi. Fırtına bu akşam oynanacak maçta da seriyi devam ettirmeyi ve 36 puanlı Cim Bom'u yakalamayı hedefliyor.

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