Trabzonspor'un çıkış hedefi: Kasımpaşa!

Lige istediği başlangıcı yapamayan Fırtına'da hedef belli... Karadeniz devi, cuma günü Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmayı ve ardından Alanya zaferiyle Milli araya galibiyet serisiyle girmeyi planlıyor. Milli ara sonrası ise amaç yeniden zirveye oynamak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un çıkış hedefi: Kasımpaşa!
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28 Ekim 2020 13:37
Geçen sezon şampiyonluğun kıl payı kaçması sonrasında bu sezona zafer hedefiyle başlayan Trabzonspor hayal kırıklığı yarattı. Karadeniz devi ligin ilk 6 haftasında sadece Yeni Malatya'yı devirmeyi başardı, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Ancak yönetim, teknik heyet ve futbolcular yeni bir sayfa açmak adına kenetlendi. Bordo-Mavililer cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor.

Beraberliği dahi düşünmüyorlar

Hafta içinde yapılan idmanlarda tüm planlar galibiyet üzerine kuruluyor. Teknik direktör Eddie Newton ve öğrencileri, beraberliği dahi akıllarına getirmiyor. Kasımpaşa ve bir sonraki hafta oynanacak Alanya sınavını kayıpsız geçmeyi amaçlayan Fırtına, Milli arada daha da toparlanarak yeniden zirveye oynamayı planlıyor.



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