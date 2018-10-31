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Trabzonspor'un Buğsaşspor 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Trabzonspor deplasmanda Bugsaş Spor ile karşılaşacak.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Trabzonspor'un Buğsaşspor 11'i
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31 Ekim 2018 12:04
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'unda 31 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bugsaş Spor ile karşılaşacak. Saat 13.00'de Ostim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KUPADA GÜNÜN PROGRAMI;

13:30 Bugsaşspor-Trabzonspor
13:30 Altındağ Belediyesispor-Alanyaspor
13:30 Hatayspor-Fethiyespor
13:45 BB Bodrumspor-Sivasspor
14:00 Bandırmaspor-Belediye Vanspor
14:00 Darıca Gençlerbirliği-Karabükspor
14:00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor
14:00 Şile Yıldızspor-Boluspor
14:00 Ümraniye-24 Erzincanspor
15:00 Ankaragücü-Erbaaspor
17:00 Kayserispor-Pazarspor
19:00 Malatyaspor-Kırklarelispor
20:30 Kahramanmaraşspor-Konyaspor

BUGSAŞSPOR

Bora Sevim
Enver
Soner
Süleyman
Eyüp Geyik
Tekin Oğrak
Mustafa
Suat Kaya
Kerem Şeras
Bora Taşdemir
Ahmet

TRABZONSPOR: Uğurcan, Semih, Batuhan, Hüseyin, Ibanez, Kucka, Murat Cem, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban

STADYUM: Ostim
SAAT: 13:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: A Spor

KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİM BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Bugsaşspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor.

8 SEZONDUR KUPAYA HASRET
Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Söz konusu sezondan bu yana Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo mavililer, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ve 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.

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