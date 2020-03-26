Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Messias, baba oldu

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın erkek çocuğu dünyaya geldi.

Haber; AA
Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Messias, baba oldu
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26 Mart 2020 14:56
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın erkek çocuğu oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi. Trabzonspor Kulübü olarak Messias ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."

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