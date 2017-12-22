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Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Trabzonspor'da mali genel kurul öncesinde kulübün borcunun 948 milyon lira olduğu açıklandı.

Kaynak: AA
Trabzonspor'un borcu açıklandı!
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22 Aralık 2017 17:36
Trabzonspor'da yarın yapılacak olağan mali genel kurul öncesinde kulübün net borcunun 776 milyon 85 bin 782 lira olduğu bildirildi.

Trabzonspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, tüzüğün 12. maddesi gereğince 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında başvuran 584 kişinin üyeliğinin kabul edildiğini belirtti.

30 Eylül 2017 tarihinden itibaren derneğe üye sayısının 26 bin 446 olduğunu ifade eden Ören, çalışan sayısının ise sporcular hariç 271 kişiye ulaştığını vurguladı.

Dava dosyalarının toplamda 150 olduğunu ifade eden Ören, 31 Ekim 2017 itibarıyla vadeli borçların 418 milyon 815 bin 980 lira, uzun vadeli borçların 529 milyon 605 bin 35 lira, borç toplamının ise 948 milyon 421 bin 15 lira olduğunu bildirdi.

Ören, kulübün kısa vadeli alacaklarının 172 milyon 335 bin 233 liraya, net borcunun ise 776 milyon 85 bin 782 liraya yükseldiğini kaydetti.

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