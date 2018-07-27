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Trabzonspor'un Bicakcic transferi, yılan hikayesi!

Trabzonspor, daha önce ikna ettiği Hoffenheim'ı ikna etti, fakat anlaştığı Ermin Bicakcic Hamburg'tan teklif gelince geri adım attı.

Trabzonspor'un Bicakcic transferi, yılan hikayesi!
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27 Temmuz 2018 09:39
Trabzonspor, bir süredir temas halinde olduğu Boşnak stoper Ermin Bicakcic ile de her konuda anlaşmaya varmış ancak kulübü Hoffenheim'ı ikna edememişti.

Alman ekibi stopere istediği takviyeleri yapınca Trabzonspor'a "Görüşelim" çağrısını iletti. Ancak bu kez Hamburg'un da Bicakcic'i transfer etmek istemesi nedeniyle oyuncunun kafası karıştı.

Trabzonspor, Ermin Bicakcic'in kararını beklemeye başladı.

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