Trabzonspor, bir süredir temas halinde olduğu Boşnak stoper Ermin Bicakcic ile de her konuda anlaşmaya varmış ancak kulübü Hoffenheim'ı ikna edememişti.Alman ekibi stopere istediği takviyeleri yapınca Trabzonspor'a "Görüşelim" çağrısını iletti. Ancak bu kez Hamburg'un da Bicakcic'i transfer etmek istemesi nedeniyle oyuncunun kafası karıştı.Trabzonspor, Ermin Bicakcic'in kararını beklemeye başladı.