Trabzonspor'un Beşiktaş planı hazır

NWAKAEME SEFERBERLİĞİ

SIRADA GÜNEŞ VAR!

TAKIM İZİN YAPTI

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor.Bordo-mavili takımda kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Obi Mikel, forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yokluğunda Ndiaye'yi, Sosa'nın yanına çekecek olan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Ndiaye'nin geri gelmesiyle boşalacak olan 10 numara bölgesine ise Daniel Sturridge'i monte etmeyi düşünüyor. Beşiktaş'ın özellikle Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı karşılaşmaları inceleyen Çimşir, rakibin kanat organizasyonlarını tecrübeli bek oyuncularıyla engellemeyi ve Sörloth'u ileride daha çok topla buluşturarak sonuca gitmeyi hedefliyor.Sivasspor mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin Beşiktaş deplasmanına yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Yoğun bir tedavi programı uygulanan ve maça kadar hazır olması beklenen Nijeryalı futbolcunun durumunu, teknikSivasspor'u yenerek ligde çıktığı ilk 4 maçı kazanma başarısı gösteren Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2008-09 sezonunda bordo- mavili takımla çıktığı ilk 4 lig maçını kazanan Ahmet Özen'i yakalamıştı. Çimşir, Beşiktaş karşılaşmasını kazanması halinde 2004-05 sezonunda takımın başına geçen Şenol Güneş'in 5 maçlık serisini egale edecek.Bordo-Mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi oyuncularına bir gün izin verdi. Futbolcuların büyük bir bölümü bir günlük izni dinlenerek geçirmeyi tercih etti. Bazı oyuncular ise izin gününde farklı şehirlere giderek stres attı.