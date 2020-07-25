Trabzonspor'un ayrılık ihtimaline karşı planı; Gökhan Akkan

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılma ihtimalinin artması üzerine yönetim, Çaykur Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan'ı listeye aldı.



Bir dönem A Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki kaleci için Yeşil-Mavili kulübün kapısının çalınabileceği öğrenildi.



Gökhan Akkan, bu sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 Süper Lig maçına çıktı. 25 yaşındaki kaleci, bu maçların 6'sında kalesini gole kapatırken, kalesinde toplam 41 gol gördü.



