Trabzonspor'un ayrılık ihtimaline karşı planı; Gökhan Akkan

Trabzonspor, kaleci transferinde Uğurcan'ın ayrılık ihtimalini hesaba katarak harekete geçti.

Haber; Sabah
Trabzonspor'un ayrılık ihtimaline karşı planı; Gökhan Akkan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2020 11:53
Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılma ihtimalinin artması üzerine yönetim, Çaykur Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan'ı listeye aldı.

Bir dönem A Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki kaleci için Yeşil-Mavili kulübün kapısının çalınabileceği öğrenildi.

Gökhan Akkan, bu sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 Süper Lig maçına çıktı. 25 yaşındaki kaleci, bu maçların 6'sında kalesini gole kapatırken, kalesinde toplam 41 gol gördü.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için