Trabzonspor'un Alpaslan Öztürk pazarlığı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Göztepeli Alpaslan Öztürk, için Trabzonspor yeni bir hamle yaptı. Daha önce Göztepe'ye önerdiği takas teklifi karşılık bulmayan Karadeniz ekibi transferi gerçekleştirmek için yeni bir teklifle geldi. Göz-Göz yönetimi ile bonservis pazarlıklarını sürdüren bordo- mavililer, Alpaslan'la da bağlantıya geçerek kozlarını açık oynadı.



OYNAMA GARANTİSİ İSTEDİ

Trabzonspor yönetiminin Alpaslan'a yıllık bonuslar hariç 1 milyon 500 bin lira garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. Trabzon'dan gelen teklifi düşünen 27 yaşındaki stoper ise bordo-mavili yönetimden oynama garantisi istedi. Göztepe'de on birin değişmez ismi olan Alpaslan Öztürk bu talebine henüz karşılık alamazken transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



Göztepe'ye iki sezon önce 1. Lig ekibi Elazığspor'dan bedelsiz olarak transfer olan Alpaslan iki sezonda gösterdiği performansla Süper Lig'in en çok aranılan isimlerinden biri oldu.



