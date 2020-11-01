Trabzonspor'un Akyazı kabusu

Bu sezon evinde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan bordo-mavililer, geçen sezon evinde son 4 maçta da kazanamamış ve şampiyonluğu iç sahada kaybettiği puanlarla Başakşehir'e kaptırmıştı.



Trabzonspor, geçen sezondan bu yana toplamda Akyazı'da oynadığı son 8 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.



Söz konusu karşılaşmalarda 18 puan yitiren Karadeniz ekibi, sadece 6 puanı hanesine yazdırabildi.