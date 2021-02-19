Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket, sahibini buldu

Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasketin, iş insanı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e teslim edildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı kasket, sahibini buldu
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19 Şubat 2021 16:07
Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasket, iş insanı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e teslim edildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın imzaladığı ve geçen hafta TS CLUB internet sitesinde 61 bin liradan bir adet olarak satışa çıkarılan kasketi, iş insanı Seyfettin Selim'in aldığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Avcı'nın kasketi Selim'e teslim ettiği ifade edildi.

İmzalı kasketi satın alan Selim'in büyük bir gurur yaşadığı aktarıldı.

Ağaoğlu ve Avcı'nın da kulübe katkılarından dolayı Selim'e teşekkür ettiği kaydedildi.

 


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