Trabzonspor'un 16 maçlık serisi sona erdi!

Trabzonspor'un 16 maçlık yenilmezlik serisi Denizlispor karşısında son buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'un 16 maçlık serisi sona erdi!
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14 Temmuz 2020 00:49
Süper Lig'de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon'da yine Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli'de sona erdi. Trabzonspor, söz konusu periyotta 10 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Yukatel Denizlispor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili ekip, bu sezon galip duruma geçmesine rağmen 3 puanla ayrılamadığı 12 karşılaşmada 27 puan kaybetti.



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