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Trabzonspor'un 100 milyonluk virajı!

Trabzonspor yönetimi Aralık'a kadar 100 milyon TL ödemek zorunda...

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'un 100 milyonluk virajı!
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26 Ekim 2018 08:35
Trabzonspor kulübü 30 milyon TL'si 10 gün geri kalanı da 1 ay içerisinde olmak üzere 100 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirmek zorunda...

Bu ödemelerin 40 milyon TL'lik bölümü de oyuncu ödemelerini içeriyor. Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan genel kurula kadar ödemelerin yapılacağı ifade edildi.

Yönetim, kaynak arayışlarına çok ciddi mesai harcadığı ve kulübün zor bir sürece girdiği bildirildi.

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