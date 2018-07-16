Trabzonspor'un 1 aylık Londra mesaisi sonuçsuz kaldı!

Trabzonspor'un, Chelsea'den transfer etmek istediği Kenneth Omeruo için girişimleri sonuçsuz kaldı.Bordo-Mavili yöneticilerin, 1 aydan bu yana Kenneth Omeruo için Chelsea ile yaptığı görüşmeler, kiralama üzerine gerçekleşti. Trabzonspor'un kiralama isteğine rağmen Chelsea'nin oyuncuyu bonservisiyle birlikte satma isteği üzerine bu transfer gerçekleşmedi. Omeruo üzerinde daha fazla ısrar etmeyen Trabzonspor, bu defteri kapattı.Chelsea'nin Standard Liege altyapısından transfer ettiği ve 6 sezondur ADO Den Haag, Middlesbrough, Kasımpaşa, Alanyaspor ve tekrar Kasımpaşa'ya kiraladığı Nijerya milli oyuncuyu elde tutmak istemediği ve 2 sezon kontratı kalan oyuncuyu cüzi bir bedelle elden çıkaracağı öğrenildi.24 yaşındaki Kenneth Omeruo, Nijerya Milli Takım formasını da tam 40 kez giydi.