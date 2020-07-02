Trabzonspor'u andıran PlayStation 4 kolu! İşte fiyatı

Japon firma, bu oyun kollarının PlayStation 5 için uygun olmadığını ve sadece PlayStation 4 modellerinde çalışacağını bildirdi. Oyuncuları 11 yeni renk seçeneği bekliyor. Sony şimdiye kadar 25'ten fazla renk seçeneği sundu.



Shiftdelete.net'te yer alan habere göre; Yeni renkler arasında dut mavisi, gece yarısı mavisi, kamuflaj yeşili, kamuflaj kırmızısı, altın rengi ve benzeri seçenekler yer alıyor. Steve Schwartz tarafından kaleme alınan yazıda Sony'nin bu projeden memnun olduğu belirtildi.



PlayStation 4 DualShock 4 oyun kolu



Kullanıcılara sunulan seçenekler arasında bordo ve mavi renklerinin bulunması oldukça şaşırttı. Bu modelin Trabzonspor'un renklerini taşıması ülkemizdeki birçok insanın yüzünü gülümsetebilir.



Fiyatlara geldiğimizde rengi siyah olan DualShock kolunun 59.99 dolar olduğunu görüyoruz. Diğer renklerin fiyatları ise, bordo ve mavi kombinasyonu da dahil, 64.99 dolar olarak belirlenmiş.



PlayStation 4 DualShock 4 oyun kolu



Sony tarafından yayımlanan ilgili yazıya "buradan", fiyatlara ise "bu adresten" ulaşabilirsiniz. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan sizi bu konsolların gösterildiği bir video ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.



Oyuncular artık PlayStation 5'i bekliyor ancak PlayStation 4 henüz gündemden düşmüş değil.



