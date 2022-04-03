Trabzonsporlular 'full'ledi!

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırladığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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Trabzonsporlular 'full'ledi!
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03 Nisan 2022 22:03
Trabzonspor taraftarları 41 bin kişilik Medical Park Stadı'nın tribünlerini doldurarak maç öncesi görsel şovlar yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide bordo-mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve bordo-mavili takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi.

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