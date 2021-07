Trabzonsporlu yöneticiden transfer açıklaması

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, gelecek sezon vereceği mücadele ile koyulan hedeflere emin adımlarla ilerleyecek, taraftarın ve camianın beklentilerini karşılayacak bir kadro kurmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarına en erken başlayan kulüp olduklarını belirterek, "Şu an halen devam eden transfer dönemine rağmen 4 oyuncu transferini gerçekleştiren başka bir takım yok. Burada hocamızla geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren yaptığımız çalışmaların ve erken hamleler yapmamızın çok ciddi bir katkısı var. Aslında yabancı kontenjanıyla ilgili karar olmasaydı belki çok daha ciddi mesafe kat edebilirdik. Şu an ise yeniden planladığımız transfer sürecinde görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamızın taleplerini ve takımımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. hedeflerimiz doğrultusunda gereken tüm hamleleri yapacağız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



EKONOMİK İSTİKRAR VE SPORTİF BAŞARI



Doğan, Trabzonspor'un adının geçtiği her yerde şampiyonluğun olmazsa olmaz bir hedef olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk dönem ekonomik olarak atacağımız adımların yanında sportif başarıyı da en üst noktada tutmaya çalışacağımızı söylemiştik. Bunu da önemli oranda başardık. Her yıl yarışın içerisinde olduğumuz gibi iki kupa kazanmayı da başardık. Bu sezon ise hem hocamızın söylemleri hem de kurduğumuz kadronun kalitesi bu yarışta ne kadar iddialı olduğumuzun bir göstergesi aslında. Biz şampiyonluk için mücadele edeceğiz, yönetim kurulu olarak bu noktada üzerimize düşen neyse yapacağız. Taraftarlarımızın tamamı olmasa da bir bölümünün tribünlere dönecek olması heyecanımızı ve enerjimizi daha da artırıyor" ifadelerini kullandı.