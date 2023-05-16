Trabzonsporlu yıldız oyuncuya kaptanlık verilecek!

1 yıl kontratı kalan Yunan yıldız ile başkan Ertuğrul Doğan yeni kontrat görüşmesi yapmaya hazırlanıyor. Çok yüksek bir transfer teklifi gelmediği takdirde, Bakasetas takımda tutulacak

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu yıldız oyuncuya kaptanlık verilecek!
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16 Mayıs 2023 10:34
2021'in Ocak ayında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas, Trabzonspor'da çıktığı 100 maçta 20 gol, 13 asistlik performans gösterdi. Bordo-Mavililerile 1 yıl kontratı kalan Yunan yıldızın Avrupa'dan talipleri var.

Özellikle Bologna ve Wolfsburg, 29 yaşındaki 10 numara ile yakından ilgileniyor. Yönetim ise Bakasetas'ı takımda tutmayı planlıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yıllık ücreti 1 milyon 250 bin Euro olan ve takımdaki pek çok yıldızdan az kazanan Bakasetas'ın maaşına iyileştirme düşünülüyor.

KAPTANLIK VERİLECEK

Trabzonspor, çok yüksek bir teklif gelmediği takdirde Bakasetas'ı takımda tutmayı ve Uğurcan ile Abdülkadir Ömür'ün durumuna göre kaptanlık vermeyi planlıyor. Trabzonspor Yönetimi'nin Bakasetas'la ilgili yol haritası belli olsa da kritik nokta oyuncunun kararı. Eğer Yunan yıldız takımdan ayrılmayı isterse, planlar değişebilir.
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