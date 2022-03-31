Trabzonsporlu taraftara Fransa'dan özel izin

Fransa'da karıştığı kavga nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konan Trabzonsporlu taraftar, kendi kaleme aldığı mektuba olumlu yanıt veren Fransız yargıç sayesinde Trabzonspor ile Beşiktaş maçını izlemek üzere Trabzon'a geldi.



Paris'te bir inşaat firmasında çalışan 25 yaşındaki Mustafa Likos'a, 5 yıl önce karıştığı kavga sonucu mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı koydu.



Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un, bu sezon şampiyonluk yolunda başarılı sonuçlar elde etmesi üzerine kente gelerek maçları izlemek isteyen Likos, avukat aracılığıyla farklı zamanlarda mahkemeye başvurarak yasağının kaldırılması talebinde bulundu.



Her defasında ret cevabı alan gurbetçi taraftar, son kez bir tanıdığının tavsiyesi üzerine kendi kaleme aldığı ve içeriğinde Trabzonspor'la ilgili bilgilere de yer verdiği mektubu mahkemeye gönderdi.



Likos, Pontoise Adliye Mahkemesi yargıçlarından Celine Martini'nin olumlu cevabı sayesinde 26 Mart-10 Nisan tarihlerinde Türkiye'de bulunabilme izni aldı.



Mustafa Likos, 2018 yılından bugüne kadar yaptığı başvurulara olumlu yanıt verilmediğini, bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.



"Trabzon ve Trabzonspor'un ne olduğunu anlattım"



Başvurulara olumlu yanıt gelmemesi sebebiyle farklı avukatlara başvurduğunu anlatan Likos, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hikayemi anlatınca hiçbiri geri dönüş yapmadı. En son Paris Trabzonlular Derneği'nde bir abimizle konuşurken bana tavsiye verdi. İstersem mektubu kendim yazabileceğimi, en fazla bir ret daha yiyebileceğimi söyledi. En son kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğumu anlattım. Önce Trabzon ve Trabzonspor'un ne olduğunu anlattım. Trabzonlular için Trabzonspor'un ne anlama geldiğini, yıllardır beklenen bir şampiyonluk hasretini... 38 sene sonra Trabzonspor bu kadar şampiyonluğa yakınken Fransa'da olmamdan dolayı buna eşlik edemeyeceğimi ve üzüntümü anlattım."



Yazısında mahkemeden son bir şans istediğini ifade eden Likos, "İki ya da üç haftalık bir izin istedim. Beşiktaş maçını ve önemini anlattım. Ondan sonraki iki veya üç maç sonra şampiyonluğun gelebileceğinden bahsettim. Mektubu bu şekilde gönderdim ama içimde hiç umut yoktu. Çünkü mektubu iş yerimde bazı arkadaşlarıma da gösterdim ve bunu gönderip göndermeyeceğimi sordular. Hatta arkadaşım 'Ukrayna'da savaş var, sen Trabzonspor için izin istiyorsun, yanlış anlaşılabilir.' dedi." diye konuştu.



Likos, bir süre sonra mail yoluyla mahkemeden cevap geldiğini ve o anda şampiyon olmuş kadar sevindiğini dile getirerek, "O ara Mustafa Likos'un Türkiye'ye gitmesine izin verilmiş yazısını okuyunca mutluluktan bağırmaya başladım ofisin içerisinde. Çalışma arkadaşlarım yanıma geldi ve ne olduğunu sordular, ben de 'Şampiyon olduk.' yanıtını verdim." ifadesini kullandı.



Fransa'da bu gibi durumlarda izin alabilmenin çok zor olduğuna dikkati çeken gurbetçi taraftar, "Ya aileden birisinin vefat etmesi ya da ağır hastalık olması gerekiyor. Gerçekten çıkış alabilmek çok zor. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olacak. Aldığım yeni bir haber var. Avukatım dosyanın kapanacağını söyledi. İnşallah 1 ay içerisinde dosyam kapanacak ve çıkış yasağım tamamen kalkacak." dedi.



Yargıç Celine Martine'ye de teşekkür eden Likos, "Hakimlerle görüşmemiz yasak. Ben buradan kendisine hediye göndereceğim. Alabilirsem kulüpten bir imzalı forma veya herhangi bir şey alıp göndereceğim. Türkiye'den güzel hatıralarla ona teşekkür edeceğim." diye konuştu.



Likos, Beşiktaş maçını tribünden izleyeceği için çok mutlu olduğunu da vurgulayarak, en son 2018'de Trabzonspor ile Fenerbahçe maçını stattan takip etme şansı bulduğunu sözlerine ekledi.









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