Trabzonsporlu Plaza'nın transferinden vazgeçtiler!

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Valladolid'den kiralanan Stiven Plaza için ülkesi Ekvador takımlarından Emelec devreye girmişti.
Ancak 21 yaşındaki santrforun, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Emelec'in, bu transferden vazgeçtiği bilgisine ulaşıldı.
Bordo-Mavili forma ile 3 maça çıkıp, gol sevinci yaşayamayan Plaza, Karadeniz ekibinde kısa bir süre içerisinde tam 3 farklı sakatlık geçirdi.
Kaynak: Haber 61
Ancak 21 yaşındaki santrforun, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Emelec'in, bu transferden vazgeçtiği bilgisine ulaşıldı.
Bordo-Mavili forma ile 3 maça çıkıp, gol sevinci yaşayamayan Plaza, Karadeniz ekibinde kısa bir süre içerisinde tam 3 farklı sakatlık geçirdi.
Kaynak: Haber 61