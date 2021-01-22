Trabzonsporlu Plaza'nın transferinden vazgeçtiler!

Trabzonspor'da adeta istenmeyen adam haline gelen Plaza'nın transferinde flaş gelişmeler yaşandı.

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Trabzonsporlu Plaza'nın transferinden vazgeçtiler!
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22 Ocak 2021 14:30
Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Real Valladolid'den kiralanan Stiven Plaza için ülkesi Ekvador takımlarından Emelec devreye girmişti.

Ancak 21 yaşındaki santrforun, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Emelec'in, bu transferden vazgeçtiği bilgisine ulaşıldı.

Bordo-Mavili forma ile 3 maça çıkıp, gol sevinci yaşayamayan Plaza, Karadeniz ekibinde kısa bir süre içerisinde tam 3 farklı sakatlık geçirdi.

Kaynak: Haber 61



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