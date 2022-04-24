Trabzonsporlu oyuncular uçağın yanında kolbastı oynadı

Trabzonsporlu futbolcular, Adana Demirspor maçı sonrası geri dönüş yolunda kolbastı şov yaptı.
Bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda futbolcular, Adana dönüşü uçağa binmeden önce kolbastı oynayarak kutlama yaptı.
İşte o anlar:
Bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda futbolcular, Adana dönüşü uçağa binmeden önce kolbastı oynayarak kutlama yaptı.
İşte o anlar:
Trabzonsporlu futbolcular Adana dönüşü uçağa binmeden önce kolbastı şov yaptı. https://t.co/stHbU7uXLr
— Sporx (@sporx) April 23, 2022