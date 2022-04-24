Trabzonsporlu oyuncular uçağın yanında kolbastı oynadı

Trabzonsporlu futbolcular Adana dönüşü uçağa binmeden önce kolbastı şov yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu oyuncular uçağın yanında kolbastı oynadı
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24 Nisan 2022 00:30
Trabzonsporlu futbolcular, Adana Demirspor maçı sonrası geri dönüş yolunda kolbastı şov yaptı.

Bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda futbolcular, Adana dönüşü uçağa binmeden önce kolbastı oynayarak kutlama yaptı.

İşte o anlar:

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