Trabzonsporlu oyuncular iklim değişikliğine dikkat çekti

Trabzonspor'un futbolcuları kamera karşısına geçerek iklim değişikliğine dikkat çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu oyuncular iklim değişikliğine dikkat çekti
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11 Şubat 2022 21:33
Trabzonsporlu oyuncular, iklim değişikliğine dikkat çekmek için kamera karşısına geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun iklim değişikliği temasıyla koşulacağı aktarıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Andreas Cornelius, Yusuf Erdoğan, Marek Hamsik ve Manolis Siopis'in yer aldığı paylaşımda, Türkçe ve yabancı dillerde "Bir damla su hayat kurtarır" ifadesi kullanılarak, iklim değişikliğine dikkat çekildi.

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