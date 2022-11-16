Trabzonsporlu Marc Bartra'ya transfer kancası

Trabzonspor'un sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra'ya talip çıktı.

Haber; Fanatik
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Trabzonsporlu Marc Bartra'ya transfer kancası
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16 Kasım 2022 13:48
Trabzonspor'un sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra, Fırtına'nın savunma hattına büyük güç kattı.

Bordo-mavi formayla 19 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan 31 yaşındaki stopere, La Liga'dan talipler olduğu bildirildi.

Trabzonspor'un 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında aldığı oyuncu için Getafe ve Espanyol'un takipte olduğu belirtildi.

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