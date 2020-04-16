Trabzonsporlu Manuel da Costa'ya Al-Ittihad piyangosu!

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Manel da Costa'ya piyango. FIFA, yıldız ismin eski takımını 3 milyon Euro tazminata mahkum etti. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trabzonsporlu Manuel da Costa'ya Al-Ittihad piyangosu!
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16 Nisan 2020 12:12
Trabzonspor'un ocak ayında kadrosuna kattığı Faslı defans oyuncusu Manuel da Costa, eski takımı Al-Ittihad'dan yüklü miktarda tazminat kazandı.

Fransız muhabir Manu Lonjon'un sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre FIFA, Al-Ittihad'ı eski oyuncusu Da Costa'ya 3 milyon Euro'dan fazla bir tutar tazminat ödemeye mahkum etti. Suudi Arabistan temsilcisinin bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı cezası alabileceği ifade ediliyor.

Türkiye daha önce Demir Grup Sivasspor forması giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu Manuel da Costa, devre arasında geldiği Trabzonspor'da 7 maça çıktı.

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