Trabzonsporlu Joao Pereira'ya sürpriz teklif!

36 yaşındaki Pereira'nın sezonun bitimiyle birlikte kariyeriyle ilgili nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken,Kulübü Başkanı, eski futbolcularını teknik adam olarak kullanabileceklerini söyledi.Pereira ise sadece Trabzonspor'a motive durumda olduğunu bildirdi. Süper Lig'de lider durumda olduklarının altını çizen deneyimli oyuncu, "" diye konuştu.