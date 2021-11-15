Trabzonsporlu iki isme, Giresunspor talip oldu

Süper Lig ekibi Giresunspor'da lige verilen milli arada Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürerken devre arasında yapılacak transferler için de çalışmalar başladı. Özellikle hücumda sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlılarda transferde öncelik forvet ve 10 numara transferine verilecek. Yeşil Beyazlılar bu iki mevki için komşusu ve lig lideri Trabzonspor'un yıldızları Fode Koita ve Yunus Mallı'ya kanca atmış durumda. Bordo-Mavili takımda fazla şans bulamayan 2 oyuncu için temaslara başlanıldığı iddia edildi.Sezon başında Trabzonspor'dan Diabate ve Flavio'yu kiralayan ve bu 2 isimden oldukça verim alan Çotanaklar, devre arasında da bordo-mavili takımın kapısını aynı formülle çalacak. Yeşil-beyazlılar 6 aylık kiralama için yıllık 8 milyon 900 bin TL kazanan Yunus Mallı'nın maaşının yarım sezonluk kısmının yarısını (2 milyon 200 bin TL) ve 1 milyon 100 bin Euro kazanan Koita'nın yarım sezonluk maaşının yarısını (275 bin Euro) karşılamayı teklif edecek.Trabzonspor'un da yabancı kontenjanında ve maaş bütçesinde yer açmak için teklife sıcak yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Bordo-mavili takımda forma şansı bulamayan yıldız oyuncularında Giresunspor'da yeniden kendilerini ispatlayabileceği anlatılarak ikna edilmesi hedefleniyor. Teknik direktör Hakan Keleş'in de 2 ismin transferine sıcak baktığı ve uygun şartlarda olması durumunda gerçekleştirilmesini istediği öğrenildi.Kaynak: Karadeniz Gazetesi