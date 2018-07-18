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Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçenaltyapıdan kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncuların her geçen gün artan performansları teknik heyeti memnun ediyor.Bordo-mavililerde özellikle Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar'ın yanı sıra savunma hattında Mustafa'nın ardından alternatifsiz isim olan Hüseyin Türkmen'in performansı da dikkat çekiyor.Bu arada NK Triglav Kraj ile oynanan hazırlık maçının özellikle ikinci yarısında ortaya koydukları performansla alkışlanan Ali Han Tunçer ile Abdülkadir Parmak da kendilerini göstermeye başladı.Ünal Karaman'ın bu isimlerden memnun kaldığı ancak oyuncuların performanslarını daha da artırmalarını istediği öğrenildi.