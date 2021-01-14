Trabzonsporlu futbolculardan özel ziyaret

Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na ziyarette bulundu.

Haber; AA
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Trabzonsporlu futbolculardan özel ziyaret
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14 Ocak 2021 16:02
Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Vali Ustaoğlu ile makamında bir süre sohbet etti.

Ustaoğlu, futbolcuların ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her iki futbolcuya da başarılarının devamını diledi.

Futbolcular, Ustaoğlu'na Trabzonspor forması hediye etti.

Ustaoğlu ise futbolculara çeşitli hediyeler verdi.







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