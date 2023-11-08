Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı ziyaret

Trabzonsporlu Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe, kas hastalığıyla mücadele eden iki taraftara ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı ziyaret
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08 Kasım 2023 20:20
Trabzonsporlu futbolcular Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe, halk dilinde "taş adam" sendromu olarak bilinen kas hastalığıyla mücadele eden iki taraftara moral ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili futbolcular Berat Özdemir ve Muhammet Taha Tepe, Of ilçesinde yaşayan "taş adam" sendromu ile mücadele eden 71 yaşındaki Hamza Kabahasanoğlu ve 42 yaşındaki oğlu Mustafa'yı ziyaret etti.

En büyük arzuları Trabzonsporlu futbolcularla tanışmak olan taraftar baba ve oğluyla sohbet eden Özdemir ve Tepe, daha sonra onlara imzalı forma verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren baba ve oğlu, futbolculara teşekkür etti.

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