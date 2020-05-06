Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, üç grup halinde çalışmalarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2020 20:58
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, üç grup halinde çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın katılmadığı antrenmanda, sekiz futbolcudan oluşan üç grup aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için