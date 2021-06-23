Trabzonsporlu Djaniny'ye Arap kancası!

Trabzonspor, 30 yaşındaki forvet için yetki isteyen menajerlere "Teklifleri getirin, değerlendirmeye alırız" mesajını verirken, Yeşil Burun Adalı yıldıza Arap kulüplerinin ilgisi olduğu belirtildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Djaniny'ye Arap kancası!
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23 Haziran 2021 11:28
Transfer teklifi beklenen Djaniny Semedo için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı.

Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim bekleyişe geçti.

Fotomaç'ın haberine göre; Menajerlerin Arap kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor'a bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da bildirildi.

Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu nihai karar verilecek..


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