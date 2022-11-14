Trabzonsporlu Djaniny için talip var

Trabzonspor'un hücum oyuncularından Djaniny, transfer radarına girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Djaniny için talip var
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14 Kasım 2022 11:22
Trabzonspor'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da takımdaki futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor.

Bordo-Mavili ekipte cazip bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilmesi beklenen Djaniny için El İttifak nabız yokladı.

Futbolcu için El İttifak önemli bir opsiyon. Suudi kulübü 31 yaşındaki oyunu için resmi bir teklif yapmasa da, transfer görüşmeleri için hazırlık aşamasında... 

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