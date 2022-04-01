Trabzonsporlu Djaniny'e Ligue 1'den kanca!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Lens ve Rennes'in, Trabzonspor'da iyi bir sezon geçiren yıldız oyuncu Djaniny ile ilgilendiği belirtildi.

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Trabzonsporlu Djaniny'e Ligue 1'den kanca!
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01 Nisan 2022 17:30
Trabzonspor'daki performansıyla adından sıkça söz ettiren Djaniny, Fransız kulüplerinin radarına girdi.

Fransız basınına göre, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Lens'in Trabzonspor ile en iyi sezonlarından birini geçiren Djaniny'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberde, Lyon ve Rennes'in de oyuncuya ilgi duyduğu ancak Lens'in bu transfer için daha istekli olduğu kaydedildi.

31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

Djaniny, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 28 maçta 9 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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