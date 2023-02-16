Trabzonsporlu depremzedeye bordo-mavili forma hediye edildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bordo-mavili renklere gönül veren Kahramanmaraşlı depremzede Ertuğrul Karademir'e forma hediye etti.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yaşayan ve depremde evi hasar gören Ertuğrul Karademir'in, Trabzonspor sevgisinin duygulandırdığı belirtildi.



Karademir'in deprem bölgesinde çalışmalara katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanına giderek, Trabzonspor sevgisinden bahsettiği aktarılan açıklamada, "Ertuğrul Karademir ardından da 'yanınızda Trabzonspor logosu bulunan bir şey varsa bana verir misiniz' diyerek sevgisinin boyutunu gözler önüne serdi. Önce yanlarında bulunan atkıyı depremzedeye veren ekipler, daha sonra durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile paylaştılar." denildi. Zorluoğlu'nun da Ertuğrul Karademir'e, bu akşam oynanacak Trabzonspor-Basel maçı öncesi forma hediye ettiği vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen depremzede Karademir'in ise "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ta gece, gündüz demeden çalışmasına rağmen benim isteğimi de anında yerine getirdi. Yaşadığımız bu zor günlerde gerçekten çok mutlu oldum. Depremin yaraları sarıldığında, Allah nasip ederse Trabzon'da da maç izlemek, futbolcuları görmek istiyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.





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