Trabzonsporlu Da Costa'da yeni sezon için son '1' maç

Trabzonspor'un devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Manuel da Costa; ligde 9, kupada da 2 olmak üzere toplam 11 maçta forma giyerken bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı.
Yapılan sözleşmeye göre bir karşılaşmaya daha 11'de çıkması halinde 34 yaşındaki futbolcunun mukavelesindeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek.
2019-20 sezonunun ikinci yarısı için 40 bin Euro garanti ücret ve maç başı 25 bin Euro alan Da Costa, devam etmesi durumunda 2020-21 sezonu için 450 bin Euro garanti ücret ve maç başı 4 bin Euro alacak.
34 yaşındaki Manuel da Costa, Türkiye'de Trabzon'un yanı sıra Başakşehir ve Sivas formalarını da giydi. Toplamda 81 maça çıktı.
Yapılan sözleşmeye göre bir karşılaşmaya daha 11'de çıkması halinde 34 yaşındaki futbolcunun mukavelesindeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek.
2019-20 sezonunun ikinci yarısı için 40 bin Euro garanti ücret ve maç başı 25 bin Euro alan Da Costa, devam etmesi durumunda 2020-21 sezonu için 450 bin Euro garanti ücret ve maç başı 4 bin Euro alacak.
34 yaşındaki Manuel da Costa, Türkiye'de Trabzon'un yanı sıra Başakşehir ve Sivas formalarını da giydi. Toplamda 81 maça çıktı.