Trabzonsporlu Da Costa'da yeni sezon için son '1' maç

Trabzonspor'un devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Manuel da Costa; ligde 9, kupada da 2 olmak üzere toplam 11 maçta forma giyerken bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı.



Yapılan sözleşmeye göre bir karşılaşmaya daha 11'de çıkması halinde 34 yaşındaki futbolcunun mukavelesindeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek.



2019-20 sezonunun ikinci yarısı için 40 bin Euro garanti ücret ve maç başı 25 bin Euro alan Da Costa, devam etmesi durumunda 2020-21 sezonu için 450 bin Euro garanti ücret ve maç başı 4 bin Euro alacak.



34 yaşındaki Manuel da Costa, Türkiye'de Trabzon'un yanı sıra Başakşehir ve Sivas formalarını da giydi. Toplamda 81 maça çıktı.



