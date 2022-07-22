Trabzonsporlu Bruno Peres'den haber var!

Trabzonspor'un tecrübeli furbolcusu Bruno Peres'in takımdaki geleceği belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Bruno Peres'den haber var!
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22 Temmuz 2022 15:23
Trabzonspor'da tedavisi süren Peres ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

Haber61'de yer alan habere göre, Sakatlığı sonrası takıma dönüp dönmeyeceği merak edilen yıldız oyuncu açıklamasını kendi yaptı.

32 yaşındaki sağ bek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tedavisine yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı.

Sambacının, Trabzon'da takıma dahil olacağı belirtildi.

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