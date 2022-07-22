Trabzonsporlu Bruno Peres'den haber var!

Trabzonspor'da tedavisi süren Peres ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.



Haber61'de yer alan habere göre, Sakatlığı sonrası takıma dönüp dönmeyeceği merak edilen yıldız oyuncu açıklamasını kendi yaptı.



32 yaşındaki sağ bek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tedavisine yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı.



Sambacının, Trabzon'da takıma dahil olacağı belirtildi.





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