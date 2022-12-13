Trabzonspor'a 2021 yılı devre arasında transfer olan ve başarılı performansıyla öne çıkan Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde 2021-22 sezonunun yurt dışındaki 'En İyi Yunan Futbolcu' seçildi.



Futbolcuların oylamasıyla ödüle layık görülen ve ülkesinde düzenlenen törene katılan Bakasetas, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Başarılı oyuncu, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.











