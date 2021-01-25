Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan için yeni hamle

Trabzonspor'un alternatif oyuncu olarak kadroda düşündüğü Yusuf Erdoğan için bu hafta karar çıkacak

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Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan için yeni hamle
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25 Ocak 2021 10:39
Trabzonspor'un alternatif oyuncu olarak kadroda düşündüğü Yusuf Erdoğan için bu hafta Kasımpaşa'ya yeni bir teklif yapılacak.

Hem kanatlarda hem de sol bekte görev yapabildiği için teknik direktör Abdullah Avcı'nın transferine sıcak baktığı Yusuf, kulübü Kasımpaşa'nın kolaylık göstermesini bekliyor.

Bordo-Mavililer, para artı takas formülüyle eski oyuncusunu renklerine bağlamaya çalışacak.



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