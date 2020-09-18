Trabzonspor'dan yeni transfer geldi

Trabzonspor, Lewis Baker için görüşmelere başladığını KAP'a açıkladı.

Trabzonspor'dan yeni transfer geldi
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18 Eylül 2020 15:00
Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın transferiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Bordo mavililer, Chelsea'ye ödeme yapmayacak. Futbolcu ise 700 bin euro maaş alacak.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1(Bir) yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

"Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir."

 



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