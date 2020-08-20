Trabzonspor'dan Wahbi Khazri sürprizi

Trabzonspor, St.Etienne'in kadrosunda düşünmediği Tunuslu oyuncu Wahbi Khazri'yi kiralık olarak takıma katmak istiyor

Haber; Sabah
Trabzonspor'dan Wahbi Khazri sürprizi
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20 Ağustos 2020 08:54
Trabzonspor, Saint Etienne'de forma giyen Wahbi Khazri'nin peşinde… Bordo mavililer, West Bromwich'ten Burke'nin transferinin uzaması nedeniyle Tunuslu futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak için girişimlere başladı.

Saint-Etienne'de teknik direktör Claude Puel, Khazri'yi yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor… 29 yaşındaki hücumcunun çok yönlülüğü Trabzonspor'un ilgisini çeken en büyük faktör. Çalımları ve top tekniği ile tanınan Tunuslu futbolcu, 10 numara, forvet ve kanatlarda forma giyebiliyor.

Fransız gazeteci Manu Lonjon da, ismini açıklamadığı bir Süper Lig kulübünün Wahbi Khazri'yi kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Kariyerinde Bastia, Bordeaux, Sunderland ve Rennes formaları da giyen Khazri, 2018'de 7 milyon Euro'ya Saint-Etienne'e transfer olmuştu.

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