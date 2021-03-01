Trabzonspor'dan Vitor Hugo ve Kamil Ahmet açıklaması

Trabzonspor'da, Brezilyalı savunma oyuncu Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Haber; AA
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Trabzonspor'dan Vitor Hugo ve Kamil Ahmet açıklaması
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01 Mart 2021 14:16
Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncu Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe karşılaşmasında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."

 



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