Trabzonspor'dan 'Viking' hamlesi!

Bordo-mavililer 26 yaşındaki oyuncuyu devre arasında renklerine bağlamak istiyor. Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek Danimarkalı, 30 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'dan 'Viking' hamlesi!
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14 Aralık 2020 12:09
Son 4 maçta kalesinde bir gol görmesine rağmen rakip fileleri de sadece 3 kez havalandırma başarısı gösteren Trabzonspor'da Kayserispor mücadelesinin ardından takviye için karar verildi.

Yönetim ile teknik heyet arasında yapılan kısa görüşme sonrasında devre arası takıma direkt oynayabilecek bir forvet ve ofansif orta saha oyuncusu dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varılırken listenin ilk sırasındaki isim de ortaya çıktı.

ÖZEL MADDE OLACAK

Bordo-mavililer, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen ve sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'e teklif yapacak.

10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Zinckernagel, Bodo Glimt forması ile sezonu 30 resmi maçta 22 gol ve 24 asistle tamamladı.
Danimarkalı oyuncuya yapılacak teklifte ayrıca, "Bizde de aynı performansı sergilersen çok daha iyi bir teklif gelmesi durumunda sıçrama yapmana fırsat verilecek" önerisi yapılacak.

200 BİN EURO'YA TRANSFER OLDU

1994 doğumlu Danimarkalı oyuncu, Norveç Ligi'nin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Bodo Glimt takımının bu başarıyı yakalamasında en önemli faktörlerden birisi oldu.

Oynadığı 30 maçta 22 gol, 24 asist gibi ulaşılması zor istatistiklere imza atan Zinckernagel, 2018'de 200 bin Euro'ya Norveç kulübüne transfer olmuştu.




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