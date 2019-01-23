"KONUŞMALAR NEDEN GİZLİ"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Pazar günü oynadıkları Medipol Başakşehir maçında görevli olan VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi.Haluk Şahin, Medipol Başakşehir karşılaşmasında maçın sonucuna direkt etki edecek 11 kritik yanlışın yapıldığını belirterekdedi.Tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmalarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğine de belirten Şahin,fadelerini kullandı.