Trabzonspor, İran'ın Persopolis ekibinden transfer ettiği 30 yaşındaki golcüsü Vahid Amiri'nin Cagliari maçında yaşadığı sakatlık sonrası resmi yayın organından tedavisine ilişkin açıklama yaptı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde;
''Cagliari ile oynadığımız hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Vahid Amiri'nin bugün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde;
''Cagliari ile oynadığımız hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Vahid Amiri'nin bugün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.''Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın