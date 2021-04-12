Trabzonspor'dan Umut Meraş bombası!

Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun, Fırtına'nın ilgisine olumlu yanıt vermesinin ardından kulübüyle de temaslar başladı.

, Fotoğraf; TFF
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Trabzonspor'dan Umut Meraş bombası!
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12 Nisan 2021 09:11
Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor'da, ilk olarak sağ ve sol bek transferlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Savunmanın her iki kanadında büyük eksiklik çeken Bordo-Mavililer'de, teknik direktör Abdullah Avcı listeyi erkenden verdi. Sağ beke Bordeaux'tan Youssouf Sabaly'yi söyleyen Avcı, sol beke de Umut Meraş'ı düşünüyor.

A Milli Takım'ın başarılı futbolcusunu mutlaka kadrosunda isteyen Avcı'nın talebi doğrultusunda yönetim çalışmaları hızlandırdı. Daha önce Umut Meraş cephesinin nabzını yoklayan Bordo-Mavili kulübün kurmayları, oyuncu tarafından olumlu yanıt alınca; Le Havre'yle de temaslara başladı. Fransa Ligue 2 ekibiyle görüşmelere start veren Trabzonspor, sezon sonunu beklemeden bu işi bitirmeyi hedefliyor.

1 yıl kontratı kaldı

2019'da 1.3 milyon Euro ödeyerek Umut'u Bursaspor'dan kadrosuna katan Le Havre'nin, başarılı sol bek ile 1 yıl sözleşmesi kaldı. Trabzonspor, 1 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle bu transferi çözmek amacında. Umut Meraş'ın kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi transferde Fırtına'nın elini güçlendiriyor. 

 


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