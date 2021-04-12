1 yıl kontratı kaldı

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor'da, ilk olarak sağ ve sol bek transferlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Savunmanın her iki kanadında büyük eksiklik çeken Bordo-Mavililer'de, teknik direktör Abdullah Avcı listeyi erkenden verdi. Sağ beke Bordeaux'tan Youssouf Sabaly'yi söyleyen Avcı, sol beke de Umut Meraş'ı düşünüyor.A Milli Takım'ın başarılı futbolcusunu mutlaka kadrosunda isteyen Avcı'nın talebi doğrultusunda yönetim çalışmaları hızlandırdı. Daha önce Umut Meraş cephesinin nabzını yoklayan Bordo-Mavili kulübün kurmayları, oyuncu tarafından olumlu yanıt alınca; Le Havre'yle de temaslara başladı. Fransa Ligue 2 ekibiyle görüşmelere start veren Trabzonspor, sezon sonunu beklemeden bu işi bitirmeyi hedefliyor.2019'da 1.3 milyon Euro ödeyerek Umut'u Bursaspor'dan kadrosuna katan Le Havre'nin, başarılı sol bek ile 1 yıl sözleşmesi kaldı. Trabzonspor, 1 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle bu transferi çözmek amacında. Umut Meraş'ın kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi transferde Fırtına'nın elini güçlendiriyor.