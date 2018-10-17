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Trabzonspor'dan u21'e farklı tarife

Trabzonspor, 21 Yaş Altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-0 kazandı.

Kaynak: AA
Trabzonspor'dan u21'e farklı tarife
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17 Ekim 2018 18:03
Trabzonspor, 21 Yaş Altı takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-0 kazandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 35 dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmada, bordo-mavililer yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etti.

Trabzonspor'un gollerini Ekuban, Murat Cem Akpınar (2), Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru ve Yusuf Yazıcı kaydetti.

Trabzonspor'da as oyuncular ise takımdan ayrı yan sahada bir çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 22 Ekim Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

 
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