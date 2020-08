Trabzonspor'dan transferde hat-trick geliyor

Şampiyonluğu geçen sezon Başakşehir'e kaptıran ve Türkiye Kupası ile teselli bulan Trabzonspor, ayrılan oyuncuların yerini doldurma konusunda yoğun bir hafta yaşıyor. Karadeniz ekibi her konuda anlaşmaya varıp, imzayı attırdığı Brezilya'nın Bahia takımının ön libero ve orta saha oyuncusu Flavio'nun ardından diğer mevkiler için de bu hafta iki önemli oyuncu daha getirecek.



Karadeniz ekibinin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve küçük detaylar üzerinde görüşmelerin sürdüğü Fransız St.Etienne forması giyen 29 yaşındaki golcü Wahbi Khazri her an resmiyet kazanabilir.



Fırtına'nın bir diğer gözdesi ise B.Juniors'un ön liberosu Ivan Marcone. Merkez orta saha ve orta sahanın solunda da oynayabilen Marcone 30 yaşında deneyimli bir oyuncu. Arjantinli futbolcunun da bu hafta imza atması kesin gibi.