- Burak Yılmaz ameliyat edilecek

, kendisi açısından en önemli transferin altyapıdan takıma katılacak oyuncuların kalitesi ve sayısı olduğunu söyledi.Sümer yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen'nin transferinde yaşanan sorunları gidermeye çalıştıklarını belirtti.Hosseini'nin transferi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sümer, "" dedi.Sümer, genç oyuncuların kamptaki performanslarına değinerek, "" ifadelerini kullandı.Öncelikle savunmanın merkezine oyuncu alacaklarını yenileyen Sümer, "" şeklinde konuştu.Trabzonspor'un dün sol kasık fıtığında artan ağrıları sonrası Slovenya kampından dün ayrılan Burak Yılmaz'ın İstanbul'da kontrollerinin yapıldığı ve ameliyat edilmesine karar verildiği açıklandı.Genel koordinatör Sümer, kulüp doktorlarından aldığı bilgilere göre Burak Yılmaz'ın 10 gün sonra saha çalışmalarına başlayacağını ve 3 haftalık sürede de hazır hale gelebileceğini umut ettiklerini kaydetti.