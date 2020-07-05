Trabzonspor'dan TFF'ye çağrı!

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.



Kalan tüm maçları kazanmak istediklerini kaydeden yönetici, "Tüm maçları kazanmak için uğraşıyoruz, hedefimiz önce bu maçı geçmekti, şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var. Her maçı kendi özünde değerlendirip bakacağız, ne olacağını göreceğiz, tüm Türkiye görecek. Keşke başkanımız da burada olsaydı, birlikte kutlasaydık galibiyeti. Hepimiz sahada oynanan futbola bakıyoruz" dedi.



İyi futbol oynadıklarını kaydeden Alp, "Futbol bence gayet iyiydi, kontrollü oynadık. Bireysel hatayla gelen bir penaltı var, sonra Sörloth'un golü var. Trabzonspor bugün oyunun hakimiydi. Alanya maçı da 90+6'da gitti, nasip. Trabzonspor yapması gerekenleri yaparak ilerliyor, bazen şanssızlıklar oluyor. Biz tüm maçları kazanıp, bakacağız. Sonrası bizim elimizde değil. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



TFF'ye çağrı yapan idareci, "Çarşamba - Pazar oynuyoruz, Başakşehir Salı - Pazartesi oynuyor. Program yapılırken daha hassas olunmalı. Hedefe giden 2 takım aynı anda, aynı saatlerde oynamalı." diye konuştu.



